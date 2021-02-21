«Данечка должен посмотреть»: Зара запечатлелась после концерта с повзрослевшим сыном

Певица Зара разместила в своем микроблоге фотографии с сыном Даниилом. Примечательно, что снимки были сделаны после концерта, посвященного 50-летию фильма «Офицеры».

Отметим, что артистка часто выступает на торжествах для военных и других серьезных мероприятиях. По словам Зары, она была приятно удивлена предложению спеть на юбилее кинокартины с Василием Лановым в главной роли.

«Вчера я имела честь принять участие в концерте, посвященном 50-летию легендарного фильма «Офицеры». Этот фильм и главные герои стали родными и близкими каждому жителю нашей страны. Все мы не смогли сдержать слезы, увидев на экране Василия Семеновича Ланового…», — призналась Зара.

Также певица заявила, что хотела видеть старшего сына на этом концерте. А после своего выступления артистка намеревалась посмотреть с детьми фильм дома:

«Я решила, что мой сын Данечка обязательно должен посмотреть этот концерт. А в ближайшее время мы обязательно вместе посмотрим фильм «Офицеры» и будем сопереживать таким близким и любимым героям».

Напомним, что Зара родила старшего сына Даниила и младшего Максима во втором браке с начальником Управления фармации Департамента здравоохранения города Москвы Сергеем Ивановым. В 2016 году пара развелась.

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