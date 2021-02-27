Без лишних деталей: Ольга Серябкина прогулялась по ГУМу в шерстяном пальто с «мужского плеча»

Исполнительница авторских песен Ольга Серябкина запечатлелась в одном из самых знаменитых торговых центров Москвы в пальто-оверсайз, светлых джинсах прямого кроя и с мороженым в руках. Свежее фото артистка разместила в своем профиле.

Бывшая подопечная Максима Фадеева выбрала для прогулки в выходной день шерстяное двубортное пальто, черную тонкую водолазку и брюки из светло-голубого денима. Примечательно, что Серябкина не стала дополнять образ яркими аксессуарами. Вместо них она держала мороженое в руках, которое и привлекло внимание ее поклонников:

«Крутая!», «Такая мимимишка», «Какая красотка!», «При желании и мороженое — оружие», «Вкусненько!», «Очень стильно и ничего лишнего», «Это пломбир? Вкусно!».

Также некоторых фанатов Ольги удивила необычная форма мыса обуви артистки. Серябкина продемонстрировала ботильоны черного цвета с квадратным «носом». Напомним, что Эвелина Хромченко назвала такие сапоги актуальными. А вот ботильоны на тонкой шпильке и треугольным мысом модный эксперт посоветовала убрать подальше в шкаф.

«Красотка, особенно боты», «Обувь отпад!», «Туфли стильные!», — отметили подписчики в комментариях под кадрами.

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