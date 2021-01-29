Серябкина повязала платок в стиле «бабушка на лавочке» вслед за Стриженовой

Пока многие российские селебрити отдыхают на Мальдивах и в Дубае, экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина решила отправиться в более прохладные широты. Артистка улетела в Монако. В своем Instagram она поделилась захватывающими кадрами с курортного города. На одном из них певица позировала на фоне залива, облачившись в объемную куртку и платок, который повязала на голове в стиле «бабушка на лавочке».

«Какая же красивая! Вы хорошо смотритесь! Огонь! Невероятная красота!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что повязывать платок на голове в подобном стиле модницы начали еще несколько сезонов назад. Тренд не теряет актуальности и в эти дни. Ранее в таком же образе появлялась на публике и телеведущая Екатерина Стриженова.

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