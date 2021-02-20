Среди хвойных красавиц: Эмма Малинина в васильковой шубке и джоггерах появилась на ярмарке

Эмма Малинина поэкспериментировала со стилем, совместив в одном образе сразу несколько трендов: бизнесвумен примерила васильковую шубку с укороченными рукавами в сочетании с перчатками. Еще одной яркой деталью зимнего лука стали джоггеры с необычным рисунком. Образ дополнили имиджевые очки-лисички, а свои белокурые локоны Эмма собрала в пучок.

За покупками и на шопинг жена именитого музыканта часто ходит с дочкой Устиньей, которая неплохо разбирается в моде. Девушка пошла по стопам отца и увлеклась вокалом. Звездные родители свою наследницу полностью поддерживают. А вот брат-двойняшка Устинья — Фрол — в отличие от сестренки, отдает предпочтение не музыке, а рисованию.

Напомним, что вместе с семьей Эмма Малинина давно обосновалась в Мюнхене. При этом они часто бывают на родине. Правда отдыхать певец с возлюбленной и детьми предпочитает в живописном местечке Форте-деи-Марми.

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