В стиле городского шика: Малинина в глянцевом пуховике и джинсах клеш с лампасами позировала на пирсе

В одном из интервью Эмма Малинина призналась, как ей удается поддерживать гармонию в доме и не ссориться с мужем. Во-первых, если она видит, что ее супруг пришел уставшим и он чем-то расстроен, то не станет донимать его расспросами, а наоборот, даст возможность немного побыть наедине с собственными мыслями. Во-вторых, возлюбленная Александра Малинина всегда с особой заботой относится к своей второй половинке. Эмма следит за имиджем мужа, его концертными костюмами. Александр Николаевич всегда одет с иголочки.

Свой уикенд Эмма Малинина провела на пирсе, наслаждаясь уединением и покоем. Для прогулки возлюбленная музыканта выбрала молодежный лук. Она примерила дутый глянцевый пуховик, джинсы клеш с лампасами, добавив к образу практичные кроссовки на шнуровке и имиджевые очки.

«Очень вам к лицу такой молодежный лук», «Бесподобно стильная Эмма!!», «Словно ровесница Устиньи», «Эмма, вы современная, стильная женщина. Так и хочется сказать девушка», «Отлично выглядите», «Круто!! Прогулка на свежем воздухе», «Идеальная во всем!!», «Утонченная леди», — пишут фолловеры.

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