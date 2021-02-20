С любовью и нежностью: Рудковская в бархатных брюках палаццо укачивала на руках кроху-сынишку

Яна Рудковская — заботливая мама. Вместе с мужем олимпийским чемпионом Евгением Плющенко они воспитывают двоих общих сыновей: Сашу и Арсения. Последнего звездному семейству родила суррогатная мама. По словам светской львицы, они с мужем мечтали о прибавлении. Особенно фигурист хотел обзавестись дочкой. Но и мальчику он также был рад. Старший отпрыск супругов, как и его отец, занимается фигурным катанием и уже делает большие успехи в спорте.

Также у музыкального продюсера есть дети от бывшего мужа бизнесмена Виктора Батурина — пасынок Андрей и сын Николай. Они учатся в МГИМО и редко участвуют в семейных фотосессиях. Если Колю бизнесвумен еще может уговорить, то вот старший наследник от всех снимков отказывается.

На свежих домашних фото с Арсением его звездная мамочка позировала в элегантном бархатном костюме глубокого синего оттенка. Яна Рудковская примерила брюки палаццо и жакет с «мужского плеча». Сынишку возлюбленная Евгения Плющенко заботливо укачивала на руках, повернув Арсения к камере так, чтобы поклонники не могли рассмотреть его личико.

«Цвет настроения — бархатный», — отметила Яна, позируя с маленьким сынишкой Арсением на руках в просторной гостиной.

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