В цвете темный шоколад: Рудковская вышла в свет в вязаном джемпере и пышной юбке из фатина

Светская львица всегда тщательно подбирает наряды для появления на публике.

Продюсер Яна Рудковская очень требовательно и щепетильно относится к каждому своему образу. Светская львица регулярно выходит в свет, а потому продумывает аутфиты до самых мелочей. И на этот раз изюминкой образа стал цвет – в темно-шоколадном total look инстадива появилась на презентации в Третьяковской галерее.

Рудковская облачилась в актуальный вязаный джемпер и пышную юбку миди из фатина. В руках у нее красовалась небольшая сумочка овальной формы в цвет наряда, а завершили образ лакированные ботфорты с высоким голенищем.

«Красивый лук этот», «Вы всегда модная и стильная!Очень стройная,достойны восхищения!», «Вы такая модница Яна!», «Прелесть-очарование», «Это тот самый свитер, который когда то меня покорил!», — оценили некоторые фолловеры аутфит звезды.

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