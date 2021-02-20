«Своими танцами всех с ума свела»: Яна Кошкина в шикарном платье из тонкой ткани засветила бюст

Яна Кошкина устроила страстные танцы на сцене. И для этого звезде совершенно не пришлось прикладывать усилий: она всего лишь покружилась под музыку, демонстрируя летящую ткань своего мерцающего в софитах платья. Отметим, что вечерний наряд артистки был сшит из тончайшей ткани. Таким образом, исполняя танцевальные па, Яна не смогла скрыть очертания округлых бедер и стройных ножек. Особенно Кошкина гордится своим пышным бюстом. Его актриса показала во всей красе, смело блеснув шикарным декольте.

«Яночка, какое у вас роскошное платье, так и переливается!! Словно усыпано драгоценными каменьями!!», «Своими танцами всех с ума свела», «Какая грация, вам нужно танцевать восточные танцы», «Манящие изгибы так и влекут», «Султанша для шейха», «Какая красавица, двигаетесь грациозно и легко», «Словно лебедушка», «Плавные движения, завораживают грацией», «Чувственная», «Платье шикарное, все просвечивает, такое легкое, почти невесомое», «Самое восхитительное — это бюст!!», «Ну как не любоваться такой красотой!! Изящная и стройная», — пишут фолловеры.