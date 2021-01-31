«Зазывная и дерзкая»: Яна Кошкина в лифе на шнуровке сексуально поманила прелестями в бассейне

Актриса знает все свои лучшие ракурсы. О такой фигуре многие девушки могут только мечтать.

Соведущая Павла Прилучного в программе «Короли фанеры» в очередной раз оказалась в центре всеобщего внимания. Яна Кошкина зазывно оголилась в Турции, сексуально поплескавшись в бассейне. При этом поклонники светской львицы подметили, что лиф от бикини едва скрывал пышных форм Яны. Сама теледива своей фигурой вполне довольна. Так, к примеру, микроблог актрисы пестрит ее снимками в стиле ню.

К слову, Яна Кошкина принимала участие в слепых прослушиваниях проекта «Голос». И сумела покорить Александра Градского вокальными данными. Она чисто исполнила первые строки своей композиции, однако потом допустила несколько помарок, чем расстроила мэтра. Градский уточнил, что Яна вполне смогла бы стать певицей, но ей нужно поработать над голосом и интонированием.

«Богиня», «Шикарная», «Какая горячая, обжечься можно», «Очень сексуально», «Лифчик со шнуровкой на ней вот-вот треснет», «Какая мокрая… с капельками воды на теле», «Умопомрачительная», «О, какие шикарные формы», «Секси-леди», «Мы просто таем от такой красоты», «Грудь как спелые вишенки», «Зазывная и дерзкая», «Восхитительная», «Девочка на миллион», — пишут фолловеры.

Смотрите также: