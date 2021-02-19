«Великолепна!»: Валерия в пышном ярком платье засветила откровенное декольте

Свой день рождения 19 февраля отмечает певец и композитор Юрий Антонов. Коллеги по цеху поздравляют его в соцсетях, публикуя совместные снимки. Иосиф Пригожин поделился с фанатами кадром со своего юбилея. Напомним, 50 лет продюсеру исполнилось в апреле 2019 года.

Внимание подписчиков привлек образ Валерии. Артистка позировала в пышном платье с цветочным принтом. Тонкие бретели наряда и весьма откровенный вырез позволили артистке блеснуть бюстом.

«Великолепна! Какая красивая!», — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно Пригожин переболел коронавирусом. С недугом продюсер боролся в клинике Дубая. Но проблемы с легкими у него до сих пор есть. На днях муж Валерии признавался в том, что ему тяжело подниматься по лестнице.

Смотрите также: