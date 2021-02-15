Валерия в пышном платье цвета ультрамарин с рукавами-буфами появилась на премьере шоу «Маска»

Певица Валерия вновь заняла кресло жюри в телешоу «Маска» на НТВ. В День святого Валентина стартовал новый сезон самого охраняемого проекта, и на этот раз организаторы пообещали больше интриг и сюрпризов. Да и самих персонажей нынче не 12, как в первый раз, а 14, но неизменным осталось одно — яркость и уникальность костюмов.

Среди членов жюри пятым оказался Александр Ревва. Он будет угадывать и вершить судьбы масок вместо Гарика Мартиросяна, который был в составе судей в первом сезоне.

Певица Валерия появилась на премьере шоу в роскошном безразмерном платье цвета ультрамарин с рукавами-буфами. В качестве аксессуаров на звезде сияли драгоценности — колье и кольца из самоцветов. Стоит признать, что жена Иосифа Пригожина в свои 52 года выглядит невероятно молодо, а за счет грамотно подобранного стиля – еще и очень модно всегда.

Смотрите также