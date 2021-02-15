«Жизнь других» в Кении: где можно встретить настоящий первобытный строй
Жанна Бадоева
Звездный гость
Новый сезон «Голос. Дети»: что мы увидели на съемках слепых прослушиваний
Видео

Валерия в пышном платье цвета ультрамарин с рукавами-буфами появилась на премьере шоу «Маска»

На НТВ стартовал второй сезон самого охраняемого телепроекта сезона.

Валерия в пышном платье цвета ультрамарин с рукавами-буфами появилась на премьере шоу «Маска»
Валерия. Фото: instagram.com/valeriya/

Певица Валерия вновь заняла кресло жюри в телешоу «Маска» на НТВ. В День святого Валентина стартовал новый сезон самого охраняемого проекта, и на этот раз организаторы пообещали больше интриг и сюрпризов. Да и самих персонажей нынче не 12, как в первый раз, а 14, но неизменным осталось одно — яркость и уникальность костюмов.

Среди членов жюри пятым оказался Александр Ревва. Он будет угадывать и вершить судьбы масок вместо Гарика Мартиросяна, который был в составе судей в первом сезоне.

Певица Валерия появилась на премьере шоу в роскошном безразмерном платье цвета ультрамарин с рукавами-буфами. В качестве аксессуаров на звезде сияли драгоценности — колье и кольца из самоцветов. Стоит признать, что жена Иосифа Пригожина в свои 52 года выглядит невероятно молодо, а за счет грамотно подобранного стиля – еще и очень модно всегда.

Смотрите также

Тэги

«Маска-2»ВалерияВалерия новостикрасивое платьепевица Валерияплатьешоу «Маска»