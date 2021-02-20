Модница недели: три ярких образа Елизаветы Боярской в сериале «Оптимисты-2»

На телеканале «Россия 1» стартовало долгожданное продолжение исторической драмы «Оптимисты-2». На этот раз сюжет разворачивается в 1960-е годы во времена Карибского кризиса. Главные роли в новом сезоне исполнили Сергей Безруков и Елизавета Боярская. Он – настоящий советский разведчик, она – американка советского происхождения.

Между героями настоящее чувство, способное преодолеть все возможные границы, как геополитические — «холодную войну», противостояние великих держав, гонку вооружений на двух континентах, — так и личные – и Брэдли, и Нестеров давно в отношениях…

Запретная любовь, шпионские страсти и яркие образы красивой и независимой Алекс – телезрителям есть за чем наблюдать. А мы посмотрим, в каких нарядах появляется героиня Елизаветы Боярской, и оценим их вместе с дизайнером одежды Сергеем Никулиным.

Эксперт отметил, что во времена «холодной войны», явившейся следствием «железного занавеса», Советский Союз заметно отстал в вопросах женской моды. И неудивительно, что прилетевшая в Москву из Нью-Йорка Алекс Брэдли приковывала взгляды окружающих своим стилем.

Фотограф

Впервые героиня Елизаветы Боярской появляется в кадре во время работы в студии – девушка является успешным нью-йоркским фотографом. Она готовится к персональной выставке и поглощена творческим процессом. На ней – рубашка в крупную клетку и черные брюки.

«Стандартный повседневный наряд женщины, работающей с техникой – Алекс занимается фотографией. Хочется применить по отношению к ней фамильярное слово «технарь». Что касается образа, то клетка была в моде всегда. И этот аутфит заслуживает 8 баллов из 10», — отметил Сергей Никулин.

Любовница

Алекс Брэдли и Дмитрий Нестеров давно и безнадежно влюблены друг в друга. Их мимолетные взгляды, которыми они обмениваются во время официальных встреч и приемов, говорят красноречивее слов. Героиня во время поездки в Москву встречается с Нестеровым в романтической обстановке, и для одного из свиданий выбирает эффектную блузку и юбку-карандаш.

«60-е годы – это удивительное время, когда в моду вошли мини-юбки, юбки-карандаш. Была актуальна трапеция – это отголоски модного дома Dior из 50-х, которые привнесли также геометрические и ассиметричные принты. Это образ, больше похожий на моду 70-х. Если бы блузка имела более массивные плечики, то получились бы стопроцентные 80-е. Учитывая, что действие сериала разворачивается в начале 1960-х годов, то налицо модный анахронизм. Безусловно, эффектный образ, но тянет он на 4 из 10», — категорично заметил фэшн-эксперт.

Иностранка в МИДе

Муж Алекс Брэдли – журналист. Поэтому он прибывает в составе иностранной делегации по приглашению МИД СССР для освещения крупных международных событий. Вместе с ним в Москву прилетела и его красавица-жена. Узнав об этом, Нестеров, служащий главой аналитического отдела МИДа и отвечающий за информационную повестку, приглашает американца с женой на прием.

Алекс Брэдли появляется в коридорах МИДа в костюме-тройке с ярким цветочным принтом и шляпке.

«Тройка в цветочек — самый удачный образ нашей героини. Поскольку в моде 60-х и 70-х годов нет четких граней, в 60-е годы такие костюмы-тройки были актуальны, и это попадание в цель. 9 баллов из 10 за этот наряд. Опять же, замечу, что цветочный орнамент в ДНК моды СССР был всегда, притом, что наша героиня – русского происхождения. Отдельного внимания заслуживает шляпка героини с цветочным декором. Это просто изюминка образа, и Алекс не прогадала с этим головным убором – она выбрала нарочитую историю, отсылающую к Жаклин Кеннеди. Первая леди США именно в 1960-е годы вывела в тренд такие шляпки-таблетки. Они крепились на макушке шпильками, были небольшого размера, разных расцветок. И, кстати, головной убор с подобным цветочным декором был в гардеробе у признанной иконы стиля Жаклин Кеннеди», — подчеркнул дизайнер.

Подводим итоги

Героине Елизаветы Боярской присущи американская легкость не только в общении, подаче себя, но и в стиле. Она умеет произвести впечатление при каждом своем появлении на публике – еще бы, ведь она выглядит не как все советские женщины. Однако, именно образ, адекватный советской моде 60-х годов прошлого столетия – костюм-тройка в цветочек, оказался наиболее уместным в предлагаемых обстоятельствах. И за него модница Брэдли получила 9 баллов – это максимум из тех оценок, что поставил дизайнер одежды Сергей Никулин.

Блузка и юбка-карандаш не произвели на модного эксперта впечатления, поэтому он остановился на 4 баллах. И повседневный аутфит Алекс в фотостудии заслужил, по мнению Никулина, 8 баллов.

Справка Teleprogramma.pro

Сергей Никулин окончил факультет дизайна костюма в МХПИ, занимается созданием стильных образов для важных мероприятий и модных фотосессий. Его работы экспонируются на специализированных выставках. В прошлом году они имели большой успех в Гостином Дворе на выставке «Образование и карьера».

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