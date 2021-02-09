Любовь, что остановит войну: стартует новый сезон сериала «Оптимисты»

Вечером 15 февраля на канале «Россия» начнется показ сериала «Оптимисты. Новый сезон» с Сергеем Безруковым и Елизаветой Боярской в главных ролях. Зрителей ждет романтический шпионский детектив, в котором государственные тайны переплетаются с тайнами героев.

Сюжет развернется во времена Карибского кризиса. Мир застыл в ожидании Третьей мировой войны, а в это время выдающийся советский разведчик влюбляется в американку русского происхождения. Их отношения под запретом, с какой стороны не посмотри, но мужчина и женщина не могут сопротивляться чувствам. Они и не догадываются, что от их тайного романа зависит судьба всего мира.

Зрители увидят на экране Никиту Хрущева, Эрнесто Че Гевару и других исторических личностей. Герои будут действовать на Кубе, в Турции, США, Германии и России. В проекте поучаствовало немало иностранных актеров, но отечественный состав просто прекрасен. Кроме Безрукова и Боярской в сериале снялись Анатолий Белый, Артем Быстров, Елизавета Янковская, Владислав Ветров, Егор Корешков, Владимир Вдовиченков, Михаил Полицеймако и другие звезды.

Смотрите сериал «Оптимисты. Новый сезон» с 15 февраля в 21:20 на канале «Россия».