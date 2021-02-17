«С капельками воды на теле»: Оля Орлова в мокром бикини зазывно поплескалась в душе

Бывшую ведущую проекта «Дом-2» Ольгу Орлову подозревали в романе с Владом Кадони. Однако сама певица намекала, что с шоуменом ее связывает только дружба, да и вообще у нее есть другой мужчина, вот только широкой публике своего избранника поп-дива не показывала. 43-летняя певица то и дело радует поклонников сексапильными снимками, позируя в мини-бикини.

Так, на одном из отпускных фото экс-солистка группы «Блестящие» сверкнула упругими гром-бедрами в мокром купальнике, призывно поплескавшись в душе прямо на яхте. Капельки воды эффектно стекали по идеальному телу Оли, которая не постеснялась показать свою фигуру во всей красе. Выглядит певица и правда весьма и весьма привлекательно.

«С капельками воды на теле», «Шикарная фигурка просто на зависть!!», «Тот случай, когда сын вырос, а мамуля забыла постареть», «Кадони-то взревновал?!», «Кто тебя создал такую?!», «В таком возрасте так выглядеть — это большие усилия над собой», «Небось ничего толком не ест, одни диеты», «Красотка, словно юная девчушка», «Русалочка, неземная красота», «Любим Олю! Такая она милая и добрая», «Очень-очень красивая!! Любуемся», «Есть в вас очарование и такая мягкость», — пишут фолловеры.

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