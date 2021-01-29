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Главное — силуэт: 43-летняя Орлова в сливочном платье и жакете Chanel появилась на публике

Певица отдала предпочтение монохромному луку, уделив особое внимание аксессуарам.

Главное — силуэт: 43-летняя Орлова в сливочном платье и жакете Chanel появилась на публике
Ольга Орлова. Фото: Instagram.con/olgaorlova1311

43-летняя Ольга Орлова выглядит гораздо моложе своих лет. При этом певица не делает ничего сверхъестественного для поддержания красоты. Она старается следить за питанием, много отдыхать, не забывая о пользе сна, а также заниматься спортом. Не секрет, что у телеведущей доброе отзывчивое сердце. Она приютила в своем доме несколько питомцев, взяв их под опеку. Орлова старается находить время и на любимых, и на себя. Вниманием со стороны мужчин она не обделена. Певице то и дело приписывали роман с Владом Кадони. Сама Орлова утверждала, что их связывает только дружба.

Певица Ольга Орлова
Ольга Орлова в сливочном атласном платье и жакете Chanel появилась на светском мероприятии. Фото: Instagram.con/olgaorlova1311

На одном из светских мероприятий Ольга Орлова появилась в вечернем луке. Она примерила сливочное атласное платье по фигуре длины макси, дополнив образ расшитым стразами и каменьями жакетом Chanel. Особое внимание певица уделила аксессуарам, в частности, сумочке-клатч на цепочке и массивному перстню, переходящему в браслет.

«Оленька, залюбовались вами», «До чего же красивая!!», «Какая грация и элегантность в линиях», «Собой затмит любую», «Вот как должна выглядеть женщина, царственно!!», «Просто королева», «Шикарная», «Как всегда приятно взглянуть», «Дива, очень вам к лицу такой наряд», «Вся в шелках! Наша любимая и самая милая», — пишут фолловеры.

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