В джемпере с крупной вязкой: 58-летняя Малинина отправилась на прогулку с собакой в джинсах мом и лоферах

На личной страничке в Instagram 58-летняя Эмма Малинина поделилась свежим снимком. Возлюбленная народного артиста России отправилась на прогулку со своей собачкой. Так, в кадре жена Александра Малинина предстала с любимцем семьи. Не секрет, что вместе с избранницей и 19-летними двойняшками Фролом и Устиньей музыкант уже давно обосновался в Германии. Детям артиста нравится Мюнхен. При этом они не забывают и о своей родине.

На прогулке Эмма отметилась в пудровом джемпере с крупной вязкой, модного в весенне-летнем сезоне 2020 года оттенка припыленной розы. Повседневный аутфит возлюбленной Александра Николаевича в стиле Casual дополнили голубые джинсы мом и трендовые принтованные лоферы. Образ завершила практичная сумка.

В одном из своих интервью Эмма Малинина уточнила, что им с мужем нравится устраивать друг для друга романтические путешествия. Так, словно они молодожены. В этом, как говорит избранница музыканта, и кроется секрет их гармоничных отношений — не зацикливаться на прожитом и поддерживать интерес друг к другу.