«Придала возраста»: 59-летняя Елена Яковлева сделала неудачную стрижку «пикси с удлинением»

Елена Яковлева является лауреатом множества премий. Народная артистка России до сих пор снимается в кино. Ее можно увидеть в фильме «Елки. Последние», а также в диснеевской картине «Последний богатырь». Несмотря на то что актрисе уже 59 лет, она не боится экспериментировать с имиджем. Долгое время она носила длинные волосы, а потом стала делать стрижки — от каре до классического боба. Более того, женщина любит завивать локоны в пышные кудри.

Однако на днях в соцсети появилось новое фото Яковлевой. Она позировала без макияжа с новой стрижкой. Артистка решилась на бьюти-эксперимент и сделала «удлиненную пикси». Рваная челка плавно переходила в основную длину. Актриса открыла не только шею, но и лицо. Поклонники восхитились тем, как выглядит Елена Алексеевна. Многие посчитали, что такая укладка ей идет. А вот художник-модельер по парикмахерскому искусству Ксения Бобылева в беседе с порталом Teleprogramma.pro призналась, что звезда допустила ошибку.

«Мое мнение достаточно противоречивое. Бытует мнение: чем старшей женщина, тем короче стрижка. Однако здесь спорный такой вопрос. С возрастом структура волос меняется. Они становятся более пористыми, более тонкими и медленно растут. Из-за этих факторов женщины взрослые приходят к тому, что начинают стричься коротко. У нее стрижка «удлиненная пикси». Но женщинам с ее типом лица было бы лучше, если бы это была короткая пикси. Тут еще непонятная форма, рваная структура. Возможно, что влияет отсутствие макияжа. Короткая стрижка акцентирует внимание на лице, поэтому, кроме того, что она сильно постарела, я не вижу ничего. Если подытожить, то мне не нравится. Длинные ухоженные волосы красивы в любом возрасте. Пусть это будет не коса до пояса, а волосы по плечи, аккуратно уложенные. Это смотрелось бы более женственно. На мой взгляд, она стала выглядеть более брутально. Эта стрижка ей придала возраста, на мой взгляд. Теперь ей нужно стричься либо экстракоротко, либо отращивать длину, следить за укладкой, состоянием волос. Тогда она будет выглядеть более мягкой. Ей не совсем идет образ жесткой леди.

Почему я за длину: в короткой стрижке сложно корректировать поплывший овал лица с возрастом. Если для длинных локонов есть всякие хитрости, то в коротких стрижках их нет. Лицо открыто, лоб открыт, виски короткие и никак не скрыть недостатки лица. Но у всех все индивидуально. Кому-то и в 35 лет не идут длинные волосы. Но в этом случае наоборот. Короткая стрижка была ошибкой», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Бобылева Ксения, опыт работы в индустрии красоты как женского мастера — с 2016 года, в барберинге — с 2019-го. Имеет специальность художника-модельера по парикмахерскому искусству, а также барбера.

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