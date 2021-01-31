Елена Яковлева: «Жду весны, чтобы повозиться на грядках»

Скоро на экраны с восьмым сезоном вернется медицинская сага «Склифосовский», в которой народная артистка России вновь сыграет заведующую отделением Ирину Павлову. Премьера совпала с пандемией, когда к врачам относятся с особым вниманием. Актерам, впрочем, тоже непросто — как и все мы, они привыкают к работе в непростых новых условиях.

«Лучше попасть на прием к злому профессионалу»

— Раньше о том, что человеческая жизнь часто зависит от врачей, нам обычно напоминали сериалы и прежде всего «Склифосовский». А теперь сама жизнь об этом напоминает. Изменится ли отношение зрителей к сериалу, насколько он сейчас для людей важен?

— Сейчас ехала и увидела, как мимо машины пробежал врач в «скафандре». Так как скорая помощь застряла из-за сугробов, он побежал, чтобы успеть к пациенту. Мы зависим от той ситуации, в которой сейчас находимся. Все надеются и уповают на то, что врачи помогут, а мы в сериале уже ассоциативно поддерживаем эти эмоции.

— Вам лично важны человеческие качества врача, хочется, чтобы он был добрым, понимающим? Или пусть будет резким, злым, но профессиональным?

— Когда человек в критическом состоянии, то уж лучше попасть к резкому злому профессионалу. В безвыходной ситуации доброе слово не поможет — нужен врачебный опыт и талант.

— В новом сезоне ваша героиня меняется, подстраиваясь под обстоятельства, становится более лояльной?

— Конечно, она ведь уже долго живет в этом коллективе, приспосабливается, как и каждый человек к коллегам, поэтому и меняется.

— Вы раньше почти всегда уезжали в начале года на море, в теплые края. Сейчас без отпуска?

— Не случилась поездка из-за пандемии. Поэтому идут и репетиции, и спектакли, и съемки. Время отпуска перенесла на потом, если обстановка изменится и будут возможности.

«За здоровьем слежу, но по врачам не бегаю»

— Пандемия ударила по кинопрокату и театру — в залах может быть не более 25% зрителей. Вот даже продлили прокат второй части «Последнего богатыря», где вы вновь сыграли Бабу-ягу, — теперь больше людей смогут его посмотреть. Но в театре ведь сложнее — нужен контакт с публикой. Как играть, когда в зале так мало людей?

— И мы, и зрители каждый раз приспосабливаемся к ситуации. Мне кажется, что у каждого драматического артиста произошла какая-то внутренняя перестройка. Как и в зрительном зале. Если раньше на спектакле оказывалось небольшое количество зрителей, то они понимали — значит, не на тот спектакль пришли, наверное, он не пользуется успехом, вот и сидим в полупустом зале. Слава тебе господи, у меня такого не было! А сейчас каждый зритель сидит за пятерых. И у нас получаются каждый раз эксклюзивные спектакли.

Особенно это чувствуется в «Центре драматургии и режиссуры на Соколе», где у меня три спектакля — «Мама», «Старый дом» и «Медведь». Там маленький зал и мы со зрителями как одно целое. В большом зале играть сложнее — особенно комедии, потому что мы привыкли, что зрители хохочут и хлопают, а получаем уже не такие бурные эмоции и овации. Мы очень благодарны зрителям за то, что в это время они ходят в театр, потому что это может быть небезопасно. Люди сидят весь спектакль в масках, не перемещаются после третьего звонка — большое им спасибо за это.

— Артисты привыкли к новым правилам и ограничениям?

— Мы с этим живем, боремся, приспосабливаемся, рады возможности работать. Есть проекты, съемки которых перенеслись. Дай бог, чтобы только не хуже было.

— Что изменилось из-за пандемии на съемках?

— В чем-то даже немного полегче стало: сцену отыграл, и есть небольшой перерывчик на проветривание. Конечно, никто не хочет заболеть, потому что всю группу тогда закроют и работа остановится. Поэтому все мы соблюдаем меры предосторожности.

— Вы не только актриса, но и телеведущая — многие помнят ваше ток-шоу «Что хочет женщина». Смотрите современные телешоу?

— Слава богу, редко бывает время смотреть телевизор. В те моменты, когда я на съемках в гостинице, то могу и пощелкать каналы. Часто видишь темы этих шоу и думаешь: как жалко, что люди это постоянно смотрят. Когда в Москве, то стараюсь успеть что-то хорошее посмотреть — фильмы и сериалы, которые пропустила.

— Среди ваших хобби везде называют два — верховая езда и вождение автомобиля…

— Верховая езда была очень давно, а теперь и вождение отпало — машины нет, езжу с водителем. Если говорить об увлечениях, то я жду весны, чтобы повозиться на грядках, — буду сажать цветы.

— У вас на этот пандемийный год выпал юбилей (актриса отмечает круглую дату 5 марта. — Ред.). Устроите большой праздник или только ужин с родными?

— Поскольку сейчас сложно что-то планировать, никак об этом не думаю…

— Занимаетесь ли спортом, как часто посещаете врачей?

— Стараюсь следить за здоровьем, пью свежевыжатые соки, витамины. По докторам не бегаю, спортом не занимаюсь — времени нет…

«Склифосовский», новый сезон с 1 февраля, с понедельника по четверг в 21.20