Мама с дочкой: Пугачева облачилась в джинсы скинни, а Орбакайте — в гипюровое платье миди

Кристина Орбакайте и Алла Пугачева побывали с мужьями на светской вечеринке. По словам старшей дочери Примадонны, ее возлюбленный бизнесмен Михаил Земцов очень долго привыкал к ее звездному статусу. Зятю Аллы Борисовны было непросто привыкнуть к вниманию прессы. Особенно, когда в их семье родилась дочка Клава. Журналисты хотели знать все, что происходит в семье наследницы Примадонны. Со временем Михаил смирился с таким положением дел. Он понял, что это обратная сторона медали популярности его жены.

Примадонна, к слову, уговаривала мужа шоумена Максима Галкина не показывать двойняшек широкой публике. Но вопреки просьбам Аллы Борисовны ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале стал публиковать снимки Гарри и Лизы в личном профиле микроблога. Объяснял это шоумен тем, что лучше уж он сам покажет малышей поклонникам, чем их будут «ловить» репортеры на прогулках.

К слову, на одной из вечеринок Примадонна появилась в молодежном аутфите, отдав предпочтение джинсам скинни и цветочному жакету, а ее старшая дочка Кристина Орбакайте примерила белоснежное гипюровое платье миди. Среди гостей также отметились: чета Сюткиных, Юлия Проскурякова и Игорь Николаев, Максим Галкин, Михаил Земцов, Алина Редель и дизайнер Игорь Гуляев.

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