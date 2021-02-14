В компании близких: 71-летняя Пугачева в «состаренных» джинсах повеселилась с Орбакайте и Галкиным

На вечеринке также присутствовал зять Примадонны - бизнесмен Михаил Земцов, чета Сюткиных, Юлия Проскурякова и многие другие.

Юлия Проскурякова в личном микроблоге поделилась памятным снимком, который был сделан во время одной из вечеринок. Среди гостей отметилась и Примадонна отечественного шоу-бизнеса. Алла Пугачева крайне редко выходит в свет, стараясь проводить время с двойняшками Гарри и Лизой. Певица с недавних пор слывет домоседкой. Так, Максим Галкин подметил, что его вторая половинка наверстывает упущенное. Когда артистка воспитывала дочь Кристину, у нее не было возможности с головой погрузиться в материнство. Частые гастроли и разъезды требовали от нее всех сил.

На светской тусовке Примадонна появилась в молодежном аутфите: она примерила «состаренные» джинсы скинни, черную блузу и цветочный жакет. При этом певица отказалась от привычных кудрей, отдав предпочтение челке и слегка вьющимся белокурым локонам.

Среди гостей также отметились: Игорь Николаев и Юлия Проскурякова, дизайнер Игорь Гуляев, Кристина Орбакайте с зятем Примадонны — бизнесменом Михаилом Земцовым. Алина Редель, чета Сюткиных и многие другие.

«Наша любимая Алла Борисова! Как всегда на высоте, супер!!», «Ах, эти ножки!», «Просто обожаем», «Преклоняемся перед вами», «Шикарная компания», — пишут фолловеры.

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