«Согревайтесь в объятиях любимых»: Решетова облачилась в пальто бежевого цвета, как у Малининой

Новый год и последующие каникулы Анастасия Решетова провела в Дубае. Туда она ездила вместе с сыном Ратмиром и подругой Натальей Рудовой. Девушки поддерживают связь на протяжении нескольких лет, а познакомились на съемках клипа Тимати «Ключи от рая».
После отпуска все трое вернулись в Москву, где Решетова пытается спастись от холода, выбирая теплую одежду. На этот раз она позировала в пальто цвета кэмел, а на голове повязала платок в арабском стиле. Снимком поделилась в своем Instagram. К слову, в подобном наряде недавно появилась на публике и дочь Александра Малинина, Устинья, которая живет и учится в Лондоне.
«Холодно. Согревайтесь имбирным чаем, а лучше в объятиях любимых», — подписала снимок Решетова.
Фанаты отметили, что модели очень идет этот образ.
«Вам очень идет платок! Красавица какая! Шикарная!» — писали пользователи Сети.