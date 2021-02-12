«Согревайтесь в объятиях любимых»: Решетова облачилась в пальто бежевого цвета, как у Малининой

К образу модель добавила платок, который повязала на голове в арабском стиле.

Новый год и последующие каникулы Анастасия Решетова провела в Дубае. Туда она ездила вместе с сыном Ратмиром и подругой Натальей Рудовой. Девушки поддерживают связь на протяжении нескольких лет, а познакомились на съемках клипа Тимати «Ключи от рая».

После отпуска все трое вернулись в Москву, где Решетова пытается спастись от холода, выбирая теплую одежду. На этот раз она позировала в пальто цвета кэмел, а на голове повязала платок в арабском стиле. Снимком поделилась в своем Instagram. К слову, в подобном наряде недавно появилась на публике и дочь Александра Малинина, Устинья, которая живет и учится в Лондоне.

«Холодно. Согревайтесь имбирным чаем, а лучше в объятиях любимых», — подписала снимок Решетова.

Фанаты отметили, что модели очень идет этот образ.

«Вам очень идет платок! Красавица какая! Шикарная!» — писали пользователи Сети.

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