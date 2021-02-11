«В молочных тонах»: Анастасия Решетова в плюшевой шубе и джинсах клеш отметилась на публике

Анастасия Решетова почти шесть лет прожила с Тимати. Она стала его третьей большой любовью. Ранее рэпер также встречался с Алексой, многим известной по «Фабрике звезд», а также с Аленой Шишковой, родившей ему дочку Алису. Эффектная «первая вице-мисс Россия» тоже подарила артисту наследника. В 2019 году она родила сына Ратмира. Но это не укрепило отношений влюбленных, а только подтолкнуло к расставанию.

Недавно Решетова отдохнула в Дубае, а потом выпустила песню. Девушка запела в свой день рождения. Она пока не стремится к новым отношениям, но таинственный поклонник осыпает ее цветами. К слову, модель обладает эффектной фигурой. Накануне она решила похвастаться повседневным зимний образом. Анастасия предстала в свитере оверсайз молочного цвета, а также плюшевой шубе и джинсах клеш, которые в тренде в этом сезоне.

«Уютная», — написала модель.

Поклонники восхитились тем, как выглядит бывшая возлюбленная Тимати. Многие отметили, что ей идут светлые тона. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее наряд имидж-стилист Элла Маковей.

«Зимний аутфит в молочных тонах. Анастасия идеально подобрала оттенки пальто из искусственного меха, объемного свитера крупной вязки и актуального фасона джинсов. Поскольку внешность девушки обладает высоким контрастом, темные аксессуары здесь как нельзя к месту», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Элла Маковей работает в индустрии моды более пяти лет. Она является персональным консультантом по стилю, а также стилистом, шопером. Элла прошла обучение в Institut Français de la Mode (Франция) и имеет высшие образование.

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