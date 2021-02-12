«Жизнь других» в Кении: где можно встретить настоящий первобытный строй
Жанна Бадоева
Звездный гость
Новый сезон «Голос. Дети»: что мы увидели на съемках слепых прослушиваний
Видео

«Люблю снежные горки»: Каменских в модном пуховике, как у Лорак, повеселилась с Потапом

Артистка выбрала трендовый объемный пуховик.

«Люблю снежные горки»: Каменских в модном пуховике, как у Лорак, повеселилась с Потапом
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux

Объемные пуховики этой зимой приобрели практически все звезды шоу-бизнеса. Это и не удивительно, ведь они — на пике популярности. Дизайнеры предлагают самые разные их варианты: короткие, длинные, жакеты, с поясом. Особым вниманием среди селебрити пользуются короткие объемные пуховики. В таких уже выходили в свет Валерия, Марина Юдашкина, Ани Лорак. Теперь же трендовую куртку примерила Настя Каменских. В своем Instagram она поделилась кадрами, на которых вместе с мужем Потапом катается с заснеженных горок.

«Люблю снежные горки за то, что после каждого спуска обязательно будет подъем!» — написала Каменских.

Напомним, недавно супруги, как и многие другие звезды шоу-бизнеса,  отдыхали на Мальдивах.

Смотрите также:

Тэги

мода и стильМодные трендыНастя КаменскихНастя Каменских последние новостиНастя Каменских фототрендыТренды 2021