В одном стиле с питомцем: Каменских в черном дутом пуховике вышла на прогулку с собакой

Настя Каменских редко сидит без дела. Девушка строит сольную карьеру и ищет способы, чтобы впечатлить поклонников. Еще перед свадьбой певица заметно похудела. Теперь она старается поддерживать себя в форме. Артистка стала устраивать утренние пробежки. Более того, даже после замужества певица не перестала носить женственные наряды. А не так давно она отдохнула на Мальдивах, где успела загореть.

Теперь Настя вернулась в Киев, где успевает не только посещать светские рауты. Певица также посвящает время родным и близким. Накануне она отправилась гулять по заснеженному парку. Каменских облачилась в джинсы с камуфляжным принтом и дутый черный пуховик, который в тренде в этом сезоне. Белая шапка с надписью: «Это моя ночь» дополнила образ. На руках артистка держала свою собаку, которая тоже была облачена в черный пуховик-комбинезон с мехом.

«Зимняя страна чудес с моей Белоснежкой», — написала звезда.

К слову, Каменских не торопится обзаводиться детьми. Поклонники следят за ее личной жизнью и мечтают увидеть, как певица будет нянчить наследников.

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