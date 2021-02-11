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Все оттенки корицы: Asti в дерзком мини-платье подразнила пышным бюстом

В Москве проходит музыкальная премия «Новое радио Awards».

Все оттенки корицы: Asti в дерзком мини-платье подразнила пышным бюстом
Анна Дзюба. Фото: instagram.com/astiselfmade

В копилке некоторых артистов теперь на одну музыкальную статуэтку станет больше. В столице проходит вручение музыкальной премии  «Новое радио Awards».  В номинации «Лучшая артистка» за победу будут бороться Zivert, Полина Гагарина, Елка, Maruv, Клава Кока, Мари Краймбрери. Среди артистов — Дима Билан, Макс Барских, Тима Белорусских, NIiletto, Jony.

Artik&Asti
Artik&Asti. Фото: Teleprogramma.pro

А вот коллектив Artik&Asti поспорит за звание лучшей группы. На церемонии они появилась в числе первых. Солистка дуэта – Анна Дзюба — для этого случая выбрала весьма откровенный наряд. Облегающее мини-платье и лаковый жакет цвета корицы.

Добавим, что недавно Аня сменила имидж, отрезав свои длинные локоны. Теперь она блондинка с каре.

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