Все оттенки корицы: Asti в дерзком мини-платье подразнила пышным бюстом

В копилке некоторых артистов теперь на одну музыкальную статуэтку станет больше. В столице проходит вручение музыкальной премии «Новое радио Awards». В номинации «Лучшая артистка» за победу будут бороться Zivert, Полина Гагарина, Елка, Maruv, Клава Кока, Мари Краймбрери. Среди артистов — Дима Билан, Макс Барских, Тима Белорусских, NIiletto, Jony.

А вот коллектив Artik&Asti поспорит за звание лучшей группы. На церемонии они появилась в числе первых. Солистка дуэта – Анна Дзюба — для этого случая выбрала весьма откровенный наряд. Облегающее мини-платье и лаковый жакет цвета корицы.

Добавим, что недавно Аня сменила имидж, отрезав свои длинные локоны. Теперь она блондинка с каре.

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