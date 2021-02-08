Цвета молока: Asti выбрала трендовый пуховик, как у Бородиной и Канделаки

В конце прошлого года солистка группы Artik&Asti Анна Дзюба вышла замуж за своего возлюбленного по имени Станислав. Медовый месяц пара провела на Мальдивах и уже вернулась в Москву.

В эти дни в столице заметно похолодало, поэтому артистка решила утеплиться, выбрав модный пуховик-жакет молочного оттенка. В нем она позировала в своем микроблоге.

Ранее пуховики-жакеты выбрали Ксения Бородина и Тина Канделаки. Обе отдали предпочтение черному цвету. Напомним, что дизайнеры не ограничивают модниц в выборе цвета и фактуры. Главное условие – наряд должен быть объемным. Не имеет значение даже фасон. Пуховики могут быть длинными и короткими, а также с поясом или накладными карманами, в виде жакетов или пальто.

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