Эффектный красный: королева Летиция приехала на встречу в необычном деловом костюме

Королева Летиция приехала в Мадрид, чтобы провести собрание в Фонде студенческих общежитий. 48-летняя супруга короля Испании встретилась с министрами культуры, спорта и образования. Для визита она выбрала эффектный наряд: красный костюм, такого же цвета туфли на шпильке и клатч.

Как сообщает Daily Mail, в этом образе Летиция уже выходила в свет. В 2018 году она была замечена в нем на одном из мероприятий в Брюсселе. Костюм от Roberto Torretto отличается своим нестандартным кроем. А изюминки ему добавляют разрезы у щиколоток на расклешенных брюках. Завершила образ клатчем от Carolina Herrera и небольшими золотыми серьгами-кольцами.

Недавно Летиция провела еще одну деловую встречу в Мадриде, где проявилась в совсем противоположном образе. Она выбрала черную водолазку и ассиметричную юбку в клетку.