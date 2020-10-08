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Эффектный красный: королева Летиция приехала на встречу в необычном деловом костюме

Яркий образ жена Филиппа VI выбрала для собрания Фонда студенческих общежитий в Мадриде.

Эффектный красный: королева Летиция приехала на встречу в необычном деловом костюме
Королева Летиция. Фото: Global Look Press

Королева Летиция приехала в Мадрид, чтобы провести собрание в Фонде студенческих общежитий. 48-летняя супруга короля Испании встретилась с министрами культуры, спорта и образования.  Для визита она выбрала эффектный наряд: красный костюм, такого же цвета туфли на шпильке и клатч.

Королева Летиция
Королева Летиция. Фото: Global Look Press

Как сообщает Daily Mail, в этом образе Летиция уже выходила в свет. В 2018 году она была замечена в нем на одном из мероприятий в Брюсселе. Костюм от Roberto Torretto отличается своим нестандартным кроем. А изюминки ему добавляют разрезы у щиколоток на расклешенных брюках. Завершила образ клатчем от Carolina Herrera и небольшими золотыми серьгами-кольцами.

Королева Летиция
Королева Летиция. Фото: Global Look Press

Недавно Летиция провела еще одну деловую встречу в Мадриде, где проявилась в совсем противоположном образе. Она выбрала черную водолазку и ассиметричную юбку в клетку.

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