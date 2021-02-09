Этот нежный поцелуй: 35-летняя Боярская без макияжа предстала на домашнем селфи с красавцем-мужем

В одном из интервью Елизавета Боярская рассказала, как много для нее значит семья. Своему мужу Максиму Матвееву она доверяет полностью. При этом иногда актриса испытывает вспышки ревности. Но эти эмоции в себе дочка Михаила Боярского старается гасить. По словам Лизы, ей всегда хотелось, чтобы Максим чувствовал себя рядом с ней свободно и легко. И ему едва ли понравилось бы, если бы она устраивала сцены на ровном месте, выясняла отношения или провоцировала дома ссоры. Таких людей никто терпеть не будет, полагает Боярская.

В своем муже она нашла того самого мужчину, с которым хотела бы прожить всю свою жизнь. У пары двое детей — мальчишки: Андрей и Григорий. Но за годы брака чувства Елизаветы к мужу не остыли, а стали только крепче. На совместных снимках они позируют счастливыми и с неизменными улыбками на лицах.

Кстати, на одном из таких редких домашних селфи Елизавета предстала без макияжа, но зато в объятиях мужа. Матвеев обнимал свою возлюбленную и нежно целовал ее в щеку, а Лиза задорно улыбалась на камеру просто светясь от переполнявших ее чувств.

«Я так горда!! Твой талант и твоя фантастическая работоспособность…» — отметила Елизавета, дав понять, что ее муж не только замечательный отец, но и профессионал своего дела.

Смотрите также: