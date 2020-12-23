«Всякие безумные выдумки»: Боярская и ее знакомые мамы ищут для детей замену кинотеатрам

В свежем интервью 35-летняя актриса Лиза Боярская поделилась родительскими трудностями, которые свалились на нее под Новый год. По словам звезды театра и кино, в ее родном Петербурге детям до 16 лет запретили посещение кинопремьер и спектаклей. Артистка назвала это катастрофой, которая привела в ужас всех мам, которым теперь придется придумывать, как развлекать малышей и школьников на длинных новогодних каникулах. Сама Лиза и ее знакомые мамочки уже разрабатывают план действий.

«У нас сейчас начались всякие безумные выдумки, мы кооперируемся небольшими составами, придумываем домашние елки… — рассказала Боярская изданию 7days. — Видимо, организуем какие-то экскурсии и новогодние квесты на улице. Мы сейчас выискиваем изощренные и при этом безопасные варианты, чтобы детям устроит развлечения».

По словам актрисы, нынешний непростой период заставил воскресить уже почти забытую традицию ходить друг к другу в гости семьями.

Напомним, что Боярская замужем за актером Максимом Матвеевым, у них подрастают двое сыновей 2 и 8 лет. По настойчивым просьбам ребятни звездная пара поставила дома елку еще 1 декабря, но нарядила ее только в небьющиеся игрушки — ради безопасности детей.

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