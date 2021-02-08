«Словно Шамаханская царица»: Тарханова впечатлила модного эксперта

Глафира Тарханова — многодетная мама и преуспевающая актриса. При такой загруженности она находит время для создания самых разных образов, причем, артистка учитывает модные тренды. Так случилось и на этот раз. В своем Instagram Глафира опубликовала фотографии, на которых позировала в алых остроносых сапогах и расшитой блузе. Эксперт портала Teleprogramma.pro, имидж-стилист Елена Бестави похвалила ее за такой наряд, сравнив с Шамаханской царицей.

«Величественный образ в драматическом стиле. Блуза словно расшита драгоценными камнями. Синие брюки напоминают восточные шаровары. Глафира словно Шамаханская царица. Алые сапоги будто указ падать ниц перед этой красотой. Если говорить о трендах, то абсолютно весь образ собран из модных в этом сезоне вещей. Это и красные сапоги, и свободные брюки из легких тканей, и расшитая блуза, и цветочная тема. И чем сложнее вышивка, тем это интереснее всегда», — сказала Бестави.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави — эксперт по имиджу. Автор мастер-классов и тренингов по имиджу и стилю.

Смотрите также: