«У нас юбилей»: Глафира Тарханова с мужем отметили хрустальную свадьбу

Актриса Глафира Тарханова в Instagram разместила нежный трогательный снимок со своим мужем актером Малого театра Алексеем Фадеевым. Вместе они уже 15 лет и отмечают хрустальную свадьбу.

«Итак. 15 лет. У нас юбилей. Вместе! Рядом! Даже не верится. Чуткие, нежные и любящие женушки. Поделитесь секретом, чем вы одариваете мужей на годовщину? Давайте выберем самый оригинальный вариант». Глафира Тарханова

«Поздравляю вас. Вы просто супер. Берегите друг друга», «Вы прекрасная пара. Счастья вам и вашим деткам», «Поздравляем. Счастья и любви на долгие годы», «Вы — замечательная пара, которая с годами только сильнее любит друг друга», — отметили в комментариях пользователи.

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Напомним, что в браке у Глафиры Тархановой и Алексея Фаддеева родилось уже четверо детей. Причем, что интересно, у них рождаются исключительно сыновья. Старшему Корнею в этом году исполнилось 12 лет, а младшему Никифору сейчас всего три годика.