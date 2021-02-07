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Всегда в тренде: жена Малинина выбрала шубку из натурального меха вслед за Климовой и Гузеевой

Эмма Малинина отдала предпочтение дымчатому оттенку.

Всегда в тренде: жена Малинина выбрала шубку из натурального меха вслед за Климовой и Гузеевой
Эмма Малинина. Фото: instagram.com/doktoremmamalinina

Несмотря на то, что большинство звезд все чаще выбирают шубы из экомеха и пуховики, натуральный мех, по-прежнему, остается востребован. Так, в шубах из дорогого меха недавно появлялась на публике телеведущая Лариса Гузеева, актрисы Екатерина Климова и Елена Захарова. Теперь же тренд на дорогой мех поддержала и жена музыканта Александра Малинина – Эмма. Женщина запечатлелась в короткой шубке дымчатого оттенка, а снимком поделилась в своем Instagram.

«Шубка класс! Красивая! Вы очаровательны», — писали пользователи Сети.

Напомним, Эмма Малинина родила певцу двойняшек Устинью и Фрола. В конце прошлого года им исполнилось по 20 лет. Девушка пошла по стопам знаменитого папы и изучает музыку в Королевском колледже Лондона.

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