Имидж в деталях: Эмма Малинина в васильковом свитере оверсайз и джинсах позавтракала на веранде

Эмма Малинина вместе с семьей уже давно живет в Германии. Супруги обосновались в Мюнхене, но при этом часто наведываются и на родину, приезжая в Москву на гастроли. Ко всему прочему, музыкант вместе с возлюбленной часто ездит на отдых: их излюбленное местечко Форте-деи-Марми. От Александра Малинина Эмма родила двойняшек: Фрола и Устинью. Сын певца увлекается живописью, а его сестренка — вокалом.

В личном микроблоге Эмма Малинина поделилась свежими кадрами, она позавтракала на веранде, насладившись теплой погодой. Возлюбленная певца примерила васильковый свитер оверсайз и джинсы по фигуре. Образ жены музыканта дополнили очки-лисички в стильной пластиковой оправе. Этот аксессуар имиджмейкер-стилист Лариса Тимиряева в беседе с порталом Teleprogramma.pro назвала ультрамодным.

В своей постоянной колонке для одного из изданий о материнстве Эмма Малинина раскрыла секрет прочного и гармоничного брака с мужем. По словам возлюбленной певца, если она видит, что Александр чем-то расстроен или он просто устал, она никогда не будет донимать его расспросами, а просто даст возможность побыть наедине со своими мыслями.

Смотрите также: