«Надела то, что было под рукой»: эксперт по имиджу раскритиковала образ Анны Михайловской

Анна Михайловская – актриса, молодая мама, кулинар и модница. Правда, в последнем, как оказалось, ей не всегда удается попасть в десяточку. На прогулке Анна появилась в меховой куртке молочного оттенка, голубой шапке крупной вязки, джинсах и с красной сумкой. Эксперт портала Teleprogramma.pro, имидж-стилист Елена Бестави раскритиковала образ актрисы.

«Тот случай, когда несколько трендовых вещей вместе не составляют стильный комплект. Если брать каждую по отдельности, то да, они все в тренде. Это и меховая куртка, и шапка крупной вязки, и сумочка с подвесками – все актуально. Но у Анны настолько все не связано друг с другом, что стильный образ не получается», — сказала Бестави.

Эксперт по имиджу сделала акцент на том, что в этом сезоне подобные шапки крупной вязки нужно дополнять аксессуаром – шарфом или варежками такой же цветовой гаммы.

«Если бы вместо черных перчаток были перчатки в тон шапке, то тогда бы даже эта красная сумка могла бы стать акцентом. А так она выбивается из общего образа. Анна надела то, что было под рукой, и не особо задумывалась, как это будет выглядеть. Да, ей может быть удобно и комфортно, но разрозненные вещи не могут создать стильный комплект», — заключила Бестави.

Справка Teleprogramma.pro:

Елена Бестави — эксперт по имиджу. Автор мастер-классов и тренингов по имиджу и стилю.

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