Трендовый оттенок: Бледанс позировала в шерстяной шубке модного цвета

Актриса побывала в Уфе, где и приобрела модный наряд.

Эвелина Бледанс снимается в сериале «Сестрички». А на днях актриса побывала в Уфе, где провела два мероприятия. Об этом Эвелина сообщила в своем Instagram. Там же она приобрела шерстяную шубку трендового оттенка – желтого.

«Я прям тянусь к желтому. Мои модницы, какие там у нас цвета сезона?» — написала Бледанс.

Напомним, ранее тренд на желтый поддержали и другие звезды. Среди них – телеведущая Екатерина Стриженова, актриса Олеся Судзиловская.

Добавим, что новый год Бледанс встретила на юге России. Там она побывала со своим 8-летним сыном Семеном, который в Крыму проходил курс дельфинотерапии.

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