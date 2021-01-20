В блеске золота: Бледанс выбрала трендовый пуховик, как у Исинбаевой

Новый год Эвелина Бледанс с сыном Семеном встретила на юге России. В Крыму у них была важная цель — 8-летний мальчик прошел курс дельфинотерапии. Об этом актриса рассказывала в своем Instagram. На днях семья вернулась в Москву.

В своем микроблоге 51-летняя актриса поделилась свежими кадрами. На них Эвелина позировала в трендовом пуховике. Объемные куртки в этом зимнем сезоне — на пике популярности. Модные дизайнеры предлагают самые разные их варианты и цветовые решения. Бледанс отдала предпочтение длинному золотистому. В пуховике такого же оттенка ранее были замечены спортсменка Елена Исинбаева и актриса Ирина Безрукова.

К слову, цвета каждая модница выбирает на свое усмотрение. Например, Марина Юдашкина купила пуховик молочного оттенка, Валерия — черного. Главное, что объединяет их выбор, — объем, а длина и дополнительные аксессуары, будь то пояс или карманы, — не имеют значения.

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