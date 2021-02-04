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Total black: Пугачева в дерзком мини блеснула стройными ногами

Примадонна позировала в наряде своего любимого черного цвета.

Total black: Пугачева в дерзком мини блеснула стройными ногами
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

О любви Аллы Пугачевой к черному цвету известно давно. Чаще всего она появляется на публике в нарядах именно такого оттенка. Не обошлось без него и на этот раз. Примадонна позировала в мини-платье с ремнем, сделав акцент на стройные ноги и талию. Образ был дополнен сапогами на шнуровке. Фото появилось на одной из фан-страниц Пугачевой в Instagram.

«Красотка! Прелесть! Алла Борисовна, вы обворожительны!» — писали пользователи Сети.

Напомним, в этом году Пугачева и Галкин отметят 10-летие совместной жизни. В 2013-м году они стали родителями двойняшек Лизы и Гарри. Для юмориста этот брак стал первым, а для артистки — пятым.

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