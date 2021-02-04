С акцентом на талию: Алла Пугачева подпоясала асимметричное белое платье красным ремнем

Легенда отечественной эстрады, 71-летняя Алла Пугачева, редко публикует в своем микроблоге фотографии. В основном, новости из жизни Примадонны и ее семьи фанаты узнают на странице мужа певицы, шоумена Максима Галкина. Однако время от времени Алла Борисовна постит селфи, которые подтверждают: артистка находится в прекрасной форме.

К тому же звезда эстрады давно может похвастаться стройной фигурой. Ее поклонники могли увидеть еще во времена выступлений Пугачевой на большой сцене. В последние годы перед завершением карьеры Примадонна позволяла себе довольно игривые образы. И один из них появился на фан-страничке дивы.

Пугачева в белоснежном платье-рубашке асимметричного фасона вышла на сцену. Звезда сделала сразу два акцента в образе, которые выгодно подчеркнули фигуру Примадонны: красный ремень на талии и укороченный подол платья спереди — он приковал все внимание зрителей к стройным ножкам Аллы Борисовны. А блестящие кеды завершили молодежно-игривый аутфит певицы.

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