Устинья Малинина прогулялась с сумкой Dior за 220 тысяч рублей

Младшая дочь Александра Малинина — 20-летняя Устинья живет и учится в Лондоне. Девушка пошла по стопам звездного папы и постигает азы профессии в Королевском колледже музыки. В своем Instagram она часто делится снимками с прогулки по столице Великобритании, на котором позирует в разных образах.

Незаменимым аксессуаром Устиньи являются сумки Dior. На этот раз она выбрала объемную модель Book Tote. Ее стоимость составляет 2400 евро (почти 220 тысяч рублей). Аутфит Устиньи состоял из пальто цвета беж, светлых ботинок на грубой подошве, которые актуальны уже не первый сезон, и черного головного убора.

Напомним, недавно Устинья Малинина отдохнула на Мальдивах, где также позировала на пляжах в своих лучших нарядах.

Смотрите также: