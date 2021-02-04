Теперь без Давы: Оля Бузова в модной сорочке с воротником и юбке миди предстала в гримерной

Ольга Бузова с размахом отпраздновала свой день рождения и удивила поклонников сообщением о расставании с Давидом Манукяном. Если раньше блогер был частым гостем в гримерке поющей телеведущей, то теперь время в перерывах между съемками звезда коротает в компании друзей. Недавно она повидалась с Владом Кадони, к ней заглядывают и другие бывшие участники проекта «Дом-2». И даже приносят с собой маленькие подарки.

Манукян, к слову, любил задаривать избранницу букетами цветов. Дава мог появится на съемочной площадке без всякого предупреждения только для того, чтобы порадовать Олю. Теперь же таких маленьких сюрпризов певица лишилась. Примечательно, что блогер расставание с Бузовой не комментирует. На днях он побывал в звукозаписывающей студии. Судя по всему, Дава готовится выпустить очередной трек, в котором просит некую девушку вернуться. Поклонники тут же предположили, что речь идет о его экс-подружке.

В своей гримерной Ольга Бузова позировала со смартфоном в руках. Именно так, видимо, она коротает свободные минуты. В кадре поющая телеведущая предстала в модной белой сорочке с воротником и кожаной юбке миди.

Образ светской львицы дополнили полуботинки и плотные носки. Аутфит получился нетривиальным, а сама Бузова чем-то напоминала школьницу.

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