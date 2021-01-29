«Я очень преданный человек»: Ольга Бузова выделила свое главное качество

За своим человеком певица готова пойти в огонь и в воду, но в личной жизни ей пока не везет.

Из всех своих сильных сторон Ольга Бузова особо выделяет преданность. Как-то у телеведущей спросили, какое у нее есть секретное качество, которое могло бы удивить окружающих, и звезда назвала именно преданность, отметив, что в наши дни это редкость.

«Я очень преданный человек — если кого-то люблю, значит, это 100% мой человек. Это проявляется и в дружбе, и в работе — за своим человеком я пойду в огонь и в воду», — цитирует светскую львицу портал Woman.ru.

В этом интервью Бузова отметила, что сумела окружить себя такими же преданными людьми, хотя их и немного. А на вопрос, в чем сила, ответила — в любви.

Возможно, поэтому Ольга всегда так бурно реагирует на разрыв отношений с любимым человеком. Ценящая больше всего преданность певица не может простить измен и унижения. Казалось бы, история ее брака с Дмитрием Тарасовым еще несколько лет назад расставила все точки над «i», но вот 2021 год начался с разрыва Бузовой и блогера Давида Манукяна, и снова поклонники 35-летней телеведущей наблюдают невероятную драму.

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