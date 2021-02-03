«Лаконично и удобно»: Стриженова отметилась в приталенном жакете и юбке мидакси небесного цвета

Екатерина Стриженова уже в скором времени отметит день рождения. Известная артистка может похвастаться моложавым видом. Она ведет шоу «Доброе утро», поэтому многие зрители именно ее первой видят почти каждый день. Актриса старается выглядеть женственно и стильно: она ловко подчеркивает свою красоту платьями в пол, костюмами и другими нарядами. При этом телеведущая старается избегать вульгарных ноток в одежде.

Не так давно Екатерина отметилась в студии передачи «Время покажет» в горчичном платье на запах. Наряд-футляр позволил ей показать тонкие щиколотки. Накануне артистка опубликовала фото, на котором позировала с врачом. На этот раз она выбрала приталенный жакет и юбку мидакси полусвободного кроя. 52-летняя Стриженова выглядела элегантно. Монохромный образ небесного цвета восхитил ее поклонников.

Яркие образы идут телеведущей, по мнению поклонников. Силуэт костюма позволил визуально удлинить ноги звезды. Наряд Екатерины оценил для портала Teleprogramma.pro дизайнер Сергей Никулин.

«Тут, честно, сложно комментировать. Если бы нашей героине было бы 20 лет, то на ней была бы максимально короткая юбка и приталенный пиджак. Но наша героиня уже женщина с регалиями и более возрастная. Конечно, крайне приталенные вещи, очень вычурные не к месту. Я понимаю, что она на встрече с врачом. Возможно, это благотворительная встреча. Екатерина оделась максимально просто, лаконично и удобно. При этом она выглядит по деловому», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Сергей Никулин с юных лет стал интересоваться модой. Он окончил факультет дизайн костюма в МХПИ и занялся созданием стильных образов для важных мероприятий и для модных фотосессий. Его работы выставляются на выставках. В ноябре 2019 года его творения можно было увидеть в Гостином Дворе на выставке «Образования и карьера».

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