52-летняя Стриженова в горчичном платье на запах и белых лодочках предстала в новой студии

Екатерина Стриженова — одна из самых известных телеведущих. Женщина может похвастаться одним из самых прочных браков. С Александром Стриженовым она знакома со школы, а вместе они почти всю жизнь. Семейное счастье не помешало ей построить карьеру. Она снималась в кино, а теперь ведет сразу несколько передач. Многие встречают с ней день, так как женщина ведет «Доброе утро». Другие узнают последние новости, наслаждаясь программой «Время покажет».

Обычно Стриженова ведет последнюю передачу с Артемом Шейниным, но в январе он ушел в отпуск. Все были озадачены, когда ее соведущие стали меняться. Также артистка теперь работает в новой студии. Поклонники уже давно следят за ее образами. На этот раз 52-летняя телеведущая выбрала платье на запах горчичного цвета. Наряд она дополнила белым поясом, который подчеркнул ее талию и сочетался с туфлями-лодочками.

В студии Екатерина предстала с Русланом Осташко. Они обсуждали возможное поднятие цен.

«Счетная палата опасается, что в результате регулирования цен может возникнуть дефицит основных продуктов питания! Но Минсельхоз не разделяет эти опасения, там риска дефицита не видят! Похоже, что главное сейчас — не создавать ажиотаж , чтобы не сыграть на руку ритейлерам!» — отметила звезда.

Поклонники признались, что соскучились по Шейнину. Другие восхитились образом Стриженовой. Ее образ многие назвали стильным и освежающим. «А я бы вас хотела видеть с этим ведущим в какой-то новой программе», «Как всегда, шикарна», «Какая вы прелесть!», «Платье огненное», «Очень крутой образ у вас был», «Налюбоваться сложно», — прокомментировали пост подписчики.

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