В мерцании пайеток: Алина Кабаева в платье на тонких бретелях и с бахромой вышла в свет

37-летняя гимнастка призналась, что многое в отношении элегантности и стиля она переняла у своего тренера Ирины Винер.

На одной из фан-страничек Алины Кабаевой появился ее редкий памятный снимок, который был сделан на одном из светских мероприятий. Олимпийская чемпионка, в свою очередь, выступала гостьей торжества. Так, готовясь к появлению на публике, гимнастка отдала предпочтение вечернему луку, сделав ставку на кипенно-белое платье на тонких бретельках.

Таким образом, спортсменка выбрала женственный наряд, а не элегантный брючный вариант. К слову, соведущая Александра Васильева в программе «Модный приговор» на Первом канале уточнила, что брюки и жакет в женском гардеробе составят конкуренцию платьям. В таком ансамбле, по словам Эвелины Хромченко, вполне можно появиться и на званом ужине, и на ковровой дорожке. Также особой популярностью пользуются костюмы с «мужского плеча» фасона оверсайз.

Однако Алина Кабаева все-таки отдала предпочтение платью, но не простому. Этот вечерний лук украшала бахрома. На публике спортсменка появилась с неизменной улыбкой на лице. Платье гимнастки переливалось радужными бликами за счет мерцающих пайеток.

К своему вечернему платью Алина Кабаева подобрала массивное колье с каменьями, визуально напоминающими изумруды. А длинные волосы гимнастка оставила распущенными, сделав прическу в виде легких волн.

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