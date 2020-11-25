«Люблю что-то яркое»: Алина Кабаева в водолазке по фигуре и юбке гофре предстала в репетиционном зале

37-летняя гимнастка призналась, что в юности обновками ее баловал отец, который привозил наряды для дочери из-за границы.

37-летняя Алина Кабаева крайне редко распространяется о своей семье и близких. При этом гимнастка никогда не скрывала, что считала своего тренера Ирину Винер — второй мамой. Спортсменка всегда старалась брать пример с именитой наставницы, не только там, где речь заходила о мужестве характера, выносливости и трудоспособности, но и в отношении красоты, стиля, моды.

Как отметила гимнастка в интервью Vogue, она всегда отдавала себе отчет, что все модные тенденции со временем сменяют друг друга, но есть неоспоримая классика. Поэтому Алине было важно выработать свой стиль — яркий и запоминающийся.

Еще будучи юной девушкой, Кабаева часто получала подарки от своего отца. Как футболист он время от времени бывал за границей. И, конечно же, привозил любимой дочери обновки. Спортсменка с юных лет одевалась красиво и стильно. А уже потом, когда она сама погрузилась с головой в тренировочный процесс, стала откладывать небольшие суммы, чтобы побаловать себя шопингом.

«Могла последние деньги отдать за одежду. Люблю что-то яркое, стразы», — отметила Алина.

К слову, на одной из фан-страничек спортсменки в Stories появился кадр, на котором Кабаева предстала в компании с юной поклонницей. Чемпионка облачилась в белую водолазку и алую юбку гофре. А вот длинные локоны гимнастка собрала в пучок, сделав яркий макияж, подкрасив глаза в технике смоки-айс, а губы — матовой помадой.

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