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Классический черный: Чехова поддержала тренд на объемные пуховики вслед за Валерией и Бородиной

Такой вариант зимней одежды — на пике популярности.

Классический черный: Чехова поддержала тренд на объемные пуховики вслед за Валерией и Бородиной
Анфиса Чехова. Фото: instagram.com/achekhova

В этом зимнем сезоне объемные пуховики пополнили гардеробы всех самых заядлых модниц. Хорошо, что дизайнеры предлагают самые разные их варианты: длинные, короткие, стеганые, жакеты. В цветовой гамме тоже не предусмотрено никаких ограничений – от модного металлика до классического черного.

На последнем варианте остановила Анфиса Чехова. В модном пуховике она побывала с сыном Соломоном в кинотеатре. Впечатлениями после сеанса поделилась с фанатами в своем микроблоге.

Анфиса Чехова
Анфиса Чехова. Скриншот: instagram.com/achekhova

«Тебе понравилось, Соль?» — спросила Чехова у своего восьмилетнего сына Соломона. Ребенок остался доволен просмотренным сеансом.

Ранее черные пуховики выбрали и другие российские звезды. Среди них певица Валерия, телеведущая Ксения Бородина, фигуристка Евгения Медведева и другие.

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