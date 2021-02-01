Классический черный: Чехова поддержала тренд на объемные пуховики вслед за Валерией и Бородиной

В этом зимнем сезоне объемные пуховики пополнили гардеробы всех самых заядлых модниц. Хорошо, что дизайнеры предлагают самые разные их варианты: длинные, короткие, стеганые, жакеты. В цветовой гамме тоже не предусмотрено никаких ограничений – от модного металлика до классического черного.

На последнем варианте остановила Анфиса Чехова. В модном пуховике она побывала с сыном Соломоном в кинотеатре. Впечатлениями после сеанса поделилась с фанатами в своем микроблоге.

«Тебе понравилось, Соль?» — спросила Чехова у своего восьмилетнего сына Соломона. Ребенок остался доволен просмотренным сеансом.

Ранее черные пуховики выбрали и другие российские звезды. Среди них певица Валерия, телеведущая Ксения Бородина, фигуристка Евгения Медведева и другие.

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