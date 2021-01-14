«Супермодная вещь!»: Анфиса Чехова облачилась с подросшим сыном в одинаковые костюмы

Телеведущая заверила, что family look у них получился случайно. Также она призналась, что порой ей приходится уговаривать наследника, чтобы сделать качественные кадры.

Анфиса Чехова начала свою карьеру на телевидении давно. Прославила ее передача для взрослых, которую она вела несколько лет. Теперь девушка уже ведет другие проекты и часто появляется на светских раутах. Даже во время карантина она не прекращала работать. Знаменитость растит сына Соломона от Гурама Баблишвили. С актером брюнетка развелась в 2017 году. После этого она не оставляет надежды, что еще встретит достойного мужчину.

Во время отдыха в Адлере в 2020 году Анфиса виделась с Лерой Кудрявцевой. Тогда она восхитилась ее маленькой дочкой Марией и тоже захотела завести дочку. Однако пока телеведущая заботится о восьмилетнем наследнике и собаке по кличке Картошка. Праздники на этот раз она провела дома. Накануне Чехова устроила домашнюю фотосессию с сыном. Они облачились в одинаковые костюмы пудрового оттенка.

«Для того, чтобы сделать это семейное фото, где все лица развернуты в камеру, Соломон не корчит рожи, не натягивает на лицо капюшон, не мучает Картошку, а Картошка не поворачивается к камере попой и позирует как нормальная собака, нам с няней понадобилось минут 35», — рассказала звезда.

По словам девушки, быть мамой-блогером ей очень сложно порой.

«А началось с того, что мы с Соломоном, не сговариваясь, надели наши новые костюмы Pangaia. «Говорят, они сейчас супер модная вещь!» — добавила она.

Многие поклонники восхитились нарядом в стиле family look. Некоторые также заметили, что наследник Анфисы подрос и стала еще больше похож на папу. «Картоха подрос!!!! Прям мужчина. Вы с сыночком», «Анфиса, все фото чудесные. Не могу не заметить, какой же Соломон взрослый уже. Помню фотки с маленьким мальчиком на ручках. А уже какой мужчина вырос серьезный», «Вы отлично справляетесь с ролью мамочки-блогера», — прокомментировали пост подписчики.

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