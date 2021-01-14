«Супермодная вещь!»: Анфиса Чехова облачилась с подросшим сыном в одинаковые костюмы

Анфиса Чехова начала свою карьеру на телевидении давно. Прославила ее передача для взрослых, которую она вела несколько лет. Теперь девушка уже ведет другие проекты и часто появляется на светских раутах. Даже во время карантина она не прекращала работать. Знаменитость растит сына Соломона от Гурама Баблишвили. С актером брюнетка развелась в 2017 году. После этого она не оставляет надежды, что еще встретит достойного мужчину.
Во время отдыха в Адлере в 2020 году Анфиса виделась с Лерой Кудрявцевой. Тогда она восхитилась ее маленькой дочкой Марией и тоже захотела завести дочку. Однако пока телеведущая заботится о восьмилетнем наследнике и собаке по кличке Картошка. Праздники на этот раз она провела дома. Накануне Чехова устроила домашнюю фотосессию с сыном. Они облачились в одинаковые костюмы пудрового оттенка.
«Для того, чтобы сделать это семейное фото, где все лица развернуты в камеру, Соломон не корчит рожи, не натягивает на лицо капюшон, не мучает Картошку, а Картошка не поворачивается к камере попой и позирует как нормальная собака, нам с няней понадобилось минут 35», — рассказала звезда.
По словам девушки, быть мамой-блогером ей очень сложно порой.
«А началось с того, что мы с Соломоном, не сговариваясь, надели наши новые костюмы Pangaia. «Говорят, они сейчас супер модная вещь!» — добавила она.
Многие поклонники восхитились нарядом в стиле family look. Некоторые также заметили, что наследник Анфисы подрос и стала еще больше похож на папу. «Картоха подрос!!!! Прям мужчина. Вы с сыночком», «Анфиса, все фото чудесные. Не могу не заметить, какой же Соломон взрослый уже. Помню фотки с маленьким мальчиком на ручках. А уже какой мужчина вырос серьезный», «Вы отлично справляетесь с ролью мамочки-блогера», — прокомментировали пост подписчики.
Смотрите также: