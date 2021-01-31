Юлия Михалкова вслед за Кристиной Орбакайте и Ляйсан Утяшевой облачилась в спортивный костюм

Экс-участница шоу «Уральские пельмени» прогулялась по берегу Балтийского моря в утепленном спортивном костюме. Поверх него Юлия Михалкова надела шубку.

После того, как удобство и практичность стали постоянными спутниками современных модниц, актуальность приобрели трикотажные брюки, худи и даже целые комплекты. Сиреневый цвет такого мягкого костюма предпочитает Ксения Бородина, кислотно-салатовый оттенок выбирает певица Анна Седокова, телеведущая и гимнастка Ляйсан Утяшева надевает ярко-красный костюм, а исполнительница Кристина Орбакайте отдает предпочтение цветочному принту. Что касается артистки Юлии Михалковой, ей нравятся спокойные классические цвета. Так, для командировки в Калининград знаменитость подобрала костюм серого цвета.

«Зима на Балтийском море — это супер стильно», — отметила Юлия.

Помимо трикотажного костюма, Михалкова надела шубу до колен и кроссовки одного из самых популярных и дорогих брендов. Актриса также дополнила образ в стиле спорт-шик кепкой с длинным козырьком.

Напомним, что девушка выбирает спорт не только в своем гардеробе, но и в жизни в целом. Она часто делится с поклонниками видео со своих тренировок и стрельбы в тире.

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