Леди в мехах: Юлия Михалкова устроила дефиле в роскошной шубе на побережье Балтийского моря

Юлия Михалкова отметилась в Калининграде в командировке. «Вот она, настоящая зима!» — восхитилась она, увидев огромное количество снега, который хлопьями валился с неба.

Благо, девушка нарядилась в поездку основательно, примерив пушистую шубу с длинным ворсом ниже колен и теплый спортивный костюм с капюшоном. Нужно отметить, что погода не испугала бывшую «пельмешку». Звезда, пребывая в отличном настроении, устроила дефиле в своем наряде вдоль побережья Балтийского моря. Артистка заметила, что оно довольно неласковое.

Отметим, что в последнее время Юлия увлеклась новыми хобби, она стала посещать тир, а также пробует свои силы в метании холодного оружия. Стоит отметить, что Михалкова отлично попадает в цель.

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