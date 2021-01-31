Модница недели или «диванная подушка»: три ярких образа Оксаны Акиньшиной в сериале «Полет»

33-летняя Оксана Акиньшина стала одной из героинь сериала «Полет», стартовавшего в последнюю неделю января на ТНТ. Многосерийная драма рассказывает о событиях после авиакатастрофы, в которой должны были погибнуть несколько человек – сотрудники строительной фирмы. Но по счастливой случайности, они не попали на рейс. И теперь им предстоит как-то жить дальше.

Героиня Оксаны Акиньшиной – первый персонаж, с которым близко знакомится телезритель. Актриса сыграла 31-летнюю блондинку Ирину Ковалеву, которая работает юристом в строительной компании. В день рождения мужа она узнает, что возлюбленный ей изменяет уже полгода. И это, а потом и авиакатастрофа, в которой чуть не погибла девушка, переворачивают ее жизнь с ног на голову.

Жена и мать

Ирина Ковалева 7 лет замужем, у нее есть 5-летняя дочка. И ей как хранительнице домашнего очага очень важно быть идеальной матерью и женой. Потому что от своих родителей этого она не получила. Она хорошо готовит, постоянно намывает полы – в финале серии становится ясно, что у девушки обсессивно-компульсивное расстройство. Однако признать, что она проживает в семье не свою жизнь, Ковалева решается только после измены мужа, а потом и своего адюльтера.

«Мы видим героиню, буквально «слившуюся с интерьером». Такая уютная, домашняя, неприхотливая. Минимум косметики, прямые распущенных волосы. Минимум затрат во всем. Ее домашняя одежда похожа на верх от мужской пижамы. Зачем тратиться? Удобно. Да и дома никто не видит. И вот это ощущение «невидимки», предмета интерьера в собственном доме, не покидает зрителя, когда он видит Ирину в домашнем. Она комфортна как еще одна диванная подушка», — отметила Элла Маковей.

Юрист строительной компании

На работе Ирина Ковалева старается не выделяться. Поэтому выбирает аутфиты абсолютно уместные обстоятельствам. И явно не имеет карьерных амбиций, отметила стилист.

«Вопреки расхожему мнению, она не стремиться «одеваться на ту должность, о которой мечтает». Иными словами, ее образ не демонстрирует амбиции в карьере. Все снова скромно, незаметно, в рамках нестрогого офисного дресс-кода. Лаконичная бежевая блузка из шелка -признак хорошего вкуса. При этом скромные черные брюки и немного старомодные туфли на низком каблуке. Снова минимум косметики, волосы собраны в пучок, из украшений только небольшие часы. Как будто героиня — невидимка не только дома, но и в рабочем коллективе. Человек-функция», — подчеркнула Маковей.

Любовница

После вскрывшейся измены мужа Ирина не знает, что предпринять, и согласна терпеть, работать над сохранением брака, ведь он у нее был таким идеальным… Но коллеги на работе предлагают выбить клин клином, и подстрекают ее на измену с начальником.

Последняя капля – муж, вернувшийся в четыре утра, — и Ковалева уже решилась лечь в постель к другому. Она нарядилась в шелковую блузу, облегающую юбку-карандаш с завышенной талией, высокие шпильки. Очевидно, в ее представлении именно так должна выглядеть сексуальная изменщица, на которую сразу обратит внимание объект страсти.

«Возникает ощущение немного неуклюжего подросткового бунта. Как будто героиня хочет, наконец, быть замеченной, но не знает, как это сделать. Поэтому действует по схеме. Она расстегивает несколько пуговиц на голубой офисной блузке и надевает мини-юбку, чтобы обратить внимание на свои ноги. Красит губы яркой помадой. Видимо, символический смысл в ее глазах имеет тренч. В фильмах «для взрослых» тренч надевают на сексуальное нижнее белье. Но для героини это слишком эпатажно, она не такая», — подмечает стилист.

Подводим итоги

В самом начале серии Ирина Ковалева задает себе вопрос – кто она такая. И сама не знает на него ответа. Это видно и из ее одежды – девушка не имеет собственного стиля. Несмотря на это, эксперт портала Teleprogramma.pro баллы за образы героине проставила довольно высокие – они соответствуют ситуациям, в которых оказывается девушка. Домашний – 8 из 10, офисный – 10 из 10, а сексуальный – 8 из 10.

Справка Teleprogramma.pro:

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Является персональным консультантом по стилю, стилистом, шопером. Прошла обучение в Institut Français de la Mode (Франция), имеет высшее образование.

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